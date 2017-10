Antonio Gozzi, patron della Virtus Entella, parla a Il Secolo XIX in vista della sfida di questa sera contro l'Empoli del grande ex Francesco Caputo: "Ho letto quello che ha detto Caputo, ma di arcani strani e di misteri non ce ne sono. Il ragazzo ha deciso che per lui era ora di cambiare aria e di lasciare l'Entella. Ho il grande rimpianto di non essere riuscito a convincerlo che si potevano fare delle grandi cose anche a Chiavari. Siamo riconoscenti a un ragazzo che ha dato tanto. Quello che sta facendo a Empoli dimostra che è un top della categoria e che ci avevamo visto giusto, ma spero che questa sera i miei siano più bravi in questa partita che per noi è un primo snodo della stagione".