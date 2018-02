Matteo Matteazzi, direttore generale della Virtus Entella, parla a Il Secolo XIX del momento difficile che stanno attraversando i biancocelesti, reduci dal ko nel derby contro lo Spezia: "Siamo preoccupati, la situazione è complicata e la squadra in difficoltà. Non possiamo che ammetterlo prendendoci le critiche perché è giusto che sia in questo momento. La responsabilità è di tutti dalla società allo staff tecnico fino ai calciatori e tutti assieme dobbiamo trovare la forza per venirne fuori. Ci aspettavamo di più, inutile negarlo perché la realtà è sotto gli occhi di tutti, ma andiamo avanti con Aglietti. Dobbiamo ricompattarci e difendere la categoria perché è fondamentale per noi. Ci stiamo guardando in giro e valutando alcune situazioni per capire se è il caso di intervenire o meno. Ma arriverà qualcuno solo se potrà davvero darci una mano"