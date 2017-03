I gol sono 9, e lo collocano al ventesimo posto nella classifica cannonieri. Gli assist, invece, ben 19 di cui 6 vincenti: e se Luis Muriel, che sta disputando con la maglia della Sampdoria forse la miglior stagione della sua carriera, non fosse in realtà il bomber implacabile che tutti attendono, bensì un generoso rifinitore, assist-man alla 'Callejon' per intenderco?



L'originale punto di vista lo propone Dario Freccero sulle pagine de Il Secolo XIX, e merita una riflessione. Anche perchè analizzare il calciatore colombiano da questo punto di vista consentirebbe di gettare una nuova luce sulle etichette che gli sono state appiccicate negli ultimi anni. Anche su quella antipatica di 'promessa mancata'.



Effettivamente, la sua annata migliore era stata il 2012-2013, condita da undici reti ad Udine. Una cifra mai più avvicinata, tanto è vero che il giocatore colombiano imbolsiva e si intristiva in bianconero. Ad oggi invece Muriel è già arrivato a quota 9, e punta deciso a battere il record in questo campionato. Però l'attaccante blucerchiato è stato anche estremamente generoso: ha mandato in porta tanti compagni, ha regalato la gioia del gol a Quagliarella e Schick,a Bruno Fernandes e Praet. Contro Roma (per due volte) Palermo Sassuolo Atalanta e da ultimo Pescara, Muriel ha propiziato il gol doriano. Un particolare non da poco, per un giocatore che ha trovato grazie a Giampaolo la serenità e che si dice sia stato instradato sulla via degli assist da un certo Antonio Cassano.



Il mercato già ribolle, attorno a Muriel. A Genova ci si interroga sul suo reale valore, l'ex Lecce è un pupillo della Gradinata Sud ma tanti ritengono la quotazione che ne fa Ferrero (circa 30 milioni) esorbitante e fuori mercato. Anche perchè spesso Muriel sonnecchia per lunghi tratti di gara. Salvo poi svegliarsi per qualche minuto, inventando la giocata capace di regalare la vittoria ai compagni. Che sia un'accelerazione, un dribbling, un passaggio o un gol (a fronte delle parecchie occasioni sbagliate, per la verità) Muriel di punti in dote ne ha portati tanti. Inter, Atletico Madrid, Fiorentina e tutte le altre pretendenti sono avvisate: chi prende Muriel prende - anche - un rifinitore eccellente. La Sampdoria vorrà farselo pagare di conseguenza.