Eravamo quattro amici al VAR

Che volevano cambiare il calcio.

Destinati a qualche cosa in più

Del terzo, quarto, posto o anche più giù.



Si parlava di certezza e di giustizia,

di chiarezza e credibilità,

tra un Caressa ed un Adani,

un Marocchi e un Marchegiani.



Eravamo tre amici al VAR,

uno ha spento la televisione,

si può fare molto pure in tre,

mentre gli altri se ne stanno a casa.



Si parlava di trasparenza ed onestà.

Con la vista più sicura e la tecnologia

Ogni dubbio andava via. E la gara non oscura

Diveniva bella, vera, pura.



Eravamo due amici al bar,

uno è andato a guardare il basket,

ma la squadra non andava avanti,

i più forti però siamo noi.



Con il VAR arriviamo primi.

Si parlava con tenacità di speranze

e possibilità. Ma Pairetto non si

può guardà e Doveri non lo guarda il VAR!



Son rimasto io da solo al VAR.

Non aspetto che vederlo andar

ma le chiacchere e il sospetto van.

Io credevo fosse assai perfetto.



Ed invece no. Tutto è come prima,

c’è qualcosa che non va: l’arbitro

che sbaglia, che non guarda il VAR

che lo guarda troppo, che fa pantomima.



Anche Ceferin l’ha detto: forse fa del male

Forse è un po’abissale. Troppa confusione,

Vagli a dire che il perfetto non esiste.

Che non basta chi al monitor ti assiste.



Resta l’uomo relativo, con l’errore attivo.

E la squadra che non va. Sono andati tutti via.

Son rimasto qui da solo al VAR.