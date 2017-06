La Roma di Monchi potrebbe avere una forte impronta spagnola: il nuovo ds giallorosso sta muovendo i primi passi per rinforzare la rosa, dopo aver blindato Manolas e Strootman ed essersi messo al lavoro per il rinnovo di Nainggolan è ora di pensare agli acquisti e tanti nomi arrivano proprio dalla Liga. Se Pezzella è un'idea concreta per la difesa e Mariano Diaz è una suggestione per l'attacco, il nome più caldo emerso nelle ultime ore è quello di Denis Suarez, un giocatore che Monchi conosce molto bene.



Classe '94, nato calcisticamente in Galizia, nelle giovanili del Celta, Suarez ha vissuto due anni importanti nel vivaio del Manchester City tra il 2011 e il 2013 (saggiando anche il calcio 'dei grandi') ma è con il ritorno in patria che arriva il vero e proprio impatto col calcio professionistico: il Barcellona lo acquista e lo gira alla squadra riserve, dove si impone come vero e proprio enfant prodige, a tal punto da meritarsi l'investitura. "Tu sarai il mio erede", queste le parole di Xavi a Denis, lo stesso giovane centrocampista lo ha raccontato in un'intervista nel 2016 spiegando il ruolo chiave dell'esperto ex capitano blaugrana nella sua crescita, tecnica e professionale.



Già, perché queste parole sono arrivate alla vigilia del trasferimento a Siviglia nel 2014, un anno in prestito nel quale ha trovato continuità in Liga esprimendosi ad altissimi livelli e ricoprendo un ruolo da protagonista nella conquista dell'Europa League, con 3 gol valsi tre vittorie contro Rijeka, Villarreal e Zenit. Proprio il Submarino Amarillo è rimasto stregato dal talento di Suarez e ha deciso di acquistare il suo cartellino l'estate seguente: altra chance sfruttata alla grande, mostrando anche una certa duttilità nel giocare in più posizioni. Due indizi fanno una prova, il Barcellona si è convinto: nell'estate del 2016 batte la concorrenza del Napoli, lo riporta alla base e conferma di vederlo come l'erede di Xavi assegnandogli la sua maglia, la mitica 6. Grandi aspettative, che però non vengono rispettate: Denis Suarez parte dietro nelle gerarchie di Luis Enrique, che lo trasforma definitivamente in una mezzala ma gli regala poche volte la titolarità e lo relega gradualmente sempre più spesso alla panchina.



Non sono bastati i due anni fuori dal mondo blaugrana per maturare l'esperienza necessaria a imporsi in una piazza così competitiva e con i rumors che vogliono i catalani pronti a mettere a segno due-tre colpi di primo livello gli spazi sono destinati a chiudersi ulteriormente: una nuova partenza è possibile e la Roma è pronta a cogliere l'occasione. O meglio, Monchi è pronto a cogliere l'occasione per la seconda volta: proprio lui aveva avuto l'intuizione nel 2014 di puntare anche su di lui (e su un'altra conoscenza del calcio italiano come Deulofeu) per costruire il Siviglia della seconda Europa League con Emery e ora vuole riprovare il colpo in giallorosso. Avere Suarez in squadra garantirebbe al nuovo allenatore più soluzioni tattiche: erede di Xavi sì, ma cresciuto anche con il mito di David Silva, Denis è in grado di giocare da mezzala, da ala pura in un attacco a tre o da trequartista alle spalle di un centravanti, duttilità preziosa in una squadra che vuole potersi schierare con più moduli e avere fiato sulle corsie esterne. La formula è da trovare, la clausola rescissoria da 50 milioni di euro frena le possibilità di un acquisto a titolo definitivo, Monchi vuole lavorare per convincere il Barça al prestito, con eventuale inserimento di diritti di riscatto e recompra, uno scenario che permetterebbe al giocatore di rilanciarsi e rivalutarsi: opzione gradita al Barcellona, memore della recente esperienza con Deulofeu al Milan, proprio questa potrebbe essere la chiave per aprire un tavolo di trattativa concreto. Le idee di Monchi per la sua Roma cominciano a prendere forma e Denis Suarez è in cima ai suoi pensieri.



