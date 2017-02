Arrivato in estate ma subito scaricato dall'Inter, il terzino turco, Caner Erkin, ha parlato a BeIn Sports rivelando il motivo del suo addio all'Inter e la voglia di rimanere al Besiktas: "Roberto Mancini mi voleva fortemente all'Inter ed ero felice per il nuovo trasferimento. Ma poi è arrivato Frank de Boer, che si è posto in una maniera che ancora non capisco. Non mi ha parlato per 3-4 giorni, poi mi ha detto che non contava su di me senza darmi nemmeno troppe spiegazioni. A quel punto ho realizzato che non aveva senso restare e che sarei dovuto andare altrove, e alla fine sono approdato al Besiktas. Ora voglio rimanere qui, ma la scelta spetta a loro. Al presidente ho detto che sono disponibile a rimanere perché questo è un grande club, sta crescendo e punta a diventare uno dei maggiori club europei negli anni a venire".