Ora le crepe si vedono. E si sentono. Si vedono tecnicamente, si sentono assordanti. Sbaglia Gianluigi Donnarumma, sbaglia più di una volta. Prima un cross dalla destra, innocuo, che diventa pericoloso per una sua mancata uscita, tanto da prendersi un rimprovero da Igazio Abate; poi il gol, con troppi uomini in barriera e un colpo di testa, debole, di Caldara non trattenuto, dal quale nasce il gol dell'ex di Cristante; infine, una rete che sarebbe stata clamorosa: tiro centrale, dal limite dell'area, di Cristante che passa sotto le gambe del 99 milanista, appoggiandosi in rete. Un fischio del direttore di gara, per fallo su Bonaventura, evita la brutta figura...



CHE FISCHI! - Tutto questo, in 45 minuti. Al termine dei quali arrivano i fischi dello stadio per l'intera squadra. Donnarumma compreso. Al ritorno in campo, dopo l'intervallo, i fischi si sono concentrati sul portiere rossonero: per l'errore, certo. Ma non solo. C'è altro nello sfogo del tifo milanista: una frattura mai del tutto ricomposta dopo il rinnovo estivo, riaperta profondamente con le ultime scosse di mercato che danno Raiola pronto a portarlo a Parigi.



E IL MERCATO... - Gennaio sarà un mese lungo, lunghissimo per il Milan. Le voci si rincorreranno e, con i risultati che non arrivano, andranno ancora più veloci. Con un rischio in più: il valore di Donnarumma. Sì, perché con una squadra che colleziona l'ottavo ko in campionato, con i propri gioielli che non brillano e con la possibilità della società di vendere, il prezzo del giocatore rischia di abbassarsi. Prezzo che Gigio, ora, non ha: se la clausola non c'è...



@AngeTaglieri88