Le voci delle ultime ore, quelle che vogliono Maurizio Sarri lusingato da offerte sempre più ricche e consistenti provenienti da Francia e Spagna, hanno un fondamento concreto. Perché il famoso incontro tra Sarri e De Laurentiis c’è stato, quanto meno hanno avuto un meeting telefonico. Per il momento, sul rinnovo la fumata è nera.



IL PUNTO DI ROTTURA - Manca l’accordo tra la parti: secondo quanto raccolto in esclusiva da calciomercato.com, c’entra poco il lato economico. Quanto meno il lato economico legato all’adeguamento da corrispondere a Sarri, attualmente fermo ad 1.4 milioni a stagione. Il tecnico è arrivato al momento clou della sua carriera, vuol monetizzare ma è consapevole che un accordo da 4 milioni o vicino a questa cifra è pattuibile con il suo attuale presidente. L’attrito è nato su un’altra richiesta fatta da Sarri: due calciatori (pare si tratti di un esterno basso ed uno alto) di profilo internazionale. Sarri non vuole più solo calciatori da portare a livello top, vuole due calciatori da 45/50 milioni già esperti nelle competizioni internazionali, ai quali è anche evidente che va corrisposto un ingaggio da top player internazionale. La risposta di De Laurentiis è stata negativa: da qui sarebbe nata la frase pronunciata nell’ultima riunione dell’ECA: “Se Sarri vuol scommettere con me…” lasciando intendere che il Napoli ripartirà, comunque, da calciatori importanti, ma giovani. Da qui l’incertezza di Sarri sul desiderio di restare a Napoli anche in assenza di offerte concrete.



IL CASO REINA - L’allenatore toscano è certo che senza questo tipo di investimenti non può andare oltre nella crescita del suo progetto: ed è per questo motivo che sta tergiversando nel rinnovo ed il suo agente (come vi abbiamo già raccontato) sta sondando club di alto spessore attraverso alcuni procuratori internazionali. Inoltre, a Sarri non è piaciuta la gestione del caso-Reina. Sarri avrebbe voluto tenere Reina ancora, affiancandogli un co-titolare: ne ha parlato con De Laurentiis, sostenendo l’importanza di calciatori di questo spessore, portando ad esempio quello che è Buffon per la Juventus. De Laurentiis, dal canto suo, ha continuato a sostenere che il rapporto umano con Reina è logorato e che non era più possibile continuare lo stesso percorso professionale.