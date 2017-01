La scorsa settimana iha emesso un comunicato per portare a conoscenza dell’opinione pubblica una situazione di grave disagio. Oggetto della nota era una smentita di alcuni articoli apparsi sui media ticinesi, riguardo aTutte operazioni dalle quali la dirigenza del club ticinese ha preso le distanze, aggiungendo due specificazioni molto importanti.non più a capo della società ormai dal 2014.: proprio a causa di quelle operazioni condotte prima del suo avvento,Tale negatività, è detto nel comunicato, riguarda l’impatto mediatico indesiderato. Ma in realtà ci sono altri motivi a rendere complicata la situazione. E rispetto al quale c’è un atteggiamento piuttosto distratto da parte della stampa ticinese. Per quello che si può riscontrare da una rapida ricognizione del web, soltanto il sito Chalcio.com riprende il comunicato del Locarno ().che da calciatore ha giocato come portiere nel club locarnese fra il 1986 e il 1992, e adesso prova a rilanciarlo?, e che aveva portato il FC Locarno a essere considerato un club specializzato in “triangolazioni” di calciatori sudamericani ceduti a club europei. Grazie a questa condizione, in cui erano indicati i club “paradisi fiscali sportivi”. Quella lista comprendeva sette club uruguayani (Institución Atlética Sud America, Fénix, Club Atlético Progreso, Club Atlético Bella Vista, Club Atlético Cerro, Boston River e Rampla Juniors), due cileni (Unión San Felipe e Rangers Talca) e, appunto, LEGGI QUI ). Che durante quegli anni era stato al centro di trasferimenti molto chiacchieratiA manovrare quei trasferimenti era la, agenzia la cui sigla è formata dalle iniziali di tre dei più potenti personaggi che popolano il sistema di economia parallela del calcio globale:, agente di calciatori argentino di lungo corso;, ex notaio argentino con giro d'affari a San Paolo in Brasile, e attualmente a capo dell'Agencia Federal de Intelligencia (AFI, i servizi segreti argentini), piazzato lì dal presidente della repubblica, che da ex presidente del Boca Juniors era stato in affari con l'agente ( LEGGI QUI ); e infine l'israeliano, uno dei più potenti in assoluto.Rimangono agli atti le dichiarazioni rilasciate dall'allora presidente Stefano Gilardi al bravissimo Carlo Pizzigoni (a proposito, imperdibile il suo “Locos por eel futbol”, edito da Sperling & Kupfer: se ne parlerà) e pubblicate dal Guerin Sportivo a settembre 2007 ( LEGGI QUI ). In quell'occasione Gilardi dichiarò schiettamente che. È stato grazie a questo tipo di accordo che il club ticinese è diventato un esempio di club-ponte in Sudamerica, cioè nel sub-continente dove le triangolazioni sono state inventate. Maestro per i maestri. Da quelle parti, quando vengono individuate manovre sospette da parte dei club nel mercato dei trasferimenti, ci si chiede se per caso non sia all'opera “un nuovo Locarno” ( LEGGI QUI ). E in un altro articolo, dal tono particolarmente estroso, si parla della società ticinese come di LEGGI QUI ). Giusto per dare l'idea.Ebbene, proprio in quel periodo che vedeva il presidentecosì loquace a proposito dei rapporti con soggetti dell'economia parallela del calcio globale,Quella sentenza, i cui termini sono rimasti riservati ma che noi diabbiamo potuto visionare, rischia adesso di gravare sulla gestione Nicora. Ma andiamo nel dettaglio.La storia comincia nell'estate del 2008 e ha un punto di snodo il 5 agosto, quando fra il Locarno e i paraguayani del Cerro Porteño viene firmato un accordo per il trasferimento di due centrocampisti che in quel momento avevano una buona quotazione di mercato: LEGGI QUI ), classe 1982, e LEGGI QUI ), classe 1984. Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza emerge da subito che l'affare è propiziato da due agenti.anch'egli argentino. Risulta che al momento dell'accordo, siglato per il Cerro dal presidente Luis Pettengill e dal vicepresidente Carlos Sosa Jovellanos, e per il Locarno dal presidente Stefano Gilardi e dal rappresentante autorizzato Marco Cortesi, i due agenti fossero presenti in rappresentanza del club ticinese.Si stabilisce che la transazione ammonti a 2 milioni di dollari, di cui 1 da pagare entro 48 ore dalla firma dell'accordo, mentre l'altra metà è divisa in due tranche da 500 mila dollari da saldare il 30 aprile e il 30 maggio del 2009.tramite le quali si stabilisce che i due calciatori vengano immediatamente trasferiti in prestito agli argentini del Newell's Old Boys. Da lì in poi cominciano i problemi coi pagamenti.e manda a dire che la parte restante della prima rata verrà saldata nelle settimane successive. Impegno disatteso. Sicchéper il mancato pagamento delle altre due rate con scadenza aprile e maggio. Il club paraguayano reclama il pagamento degli 1,5 milioni di dollari più il 5% annuo d'interessi di mora.Nel frattempo i due calciatori sono rientrati al Cerro, e scrivono al club ticinese per chiedere d'essere convocati in vista della stagione successiva e di ricevere i biglietti aerei per il viaggio dal Paraguay in Svizzera. Non ottengono risposta.Nel corso delle udienze il rappresentante del Locarno, Gabriele Gilardi (team manager del club nonché figlio del presidente) imposta la linea di difesa sostenendo chePer questo motivo il Locarno non si è sentito tenuto a pagare il debito verso il Cerro.Ma questa linea difensiva, oltre a essere vanificata dalla regolare firma apposta sui due contratti, sconta con due punti di debolezza. Il primo: i 500 mila dollari pagati, metà della prima tranche, che dimostrano l'esistenza di un accordo economico fra le due società e la sua accettazione da parte del Locarno.Il secondo, di carattere più reputazionale che giuridico, sul quale i legali del club paraguayano hanno calcato la mano. Secondo quest'argomentazione, essendo notori il legame fra Locarno e HAZ e la logica che guidava i trasferimenti condotti attraverso il club ticinese e la società dei potentissimi agenti,Non è dato sapere se questo argomento sia stato decisivo per convincere il collegio del TAS. Il dato di fatto è che, con sentenza di luglio 2013, il Locarno è stato condannato a risarcire il Cerro Porteño.. E con questo si arriva all'oggi.La nuova compagine dirigenziale ha trovato una situazione più complessa di quanto si aspettasse, e che per poco non ha condotto al fallimento del club negli ultimi mesi del 2016 ( LEGGI QUI ).Nei giorni scorsi è circolata un'indiscrezione secondo cui il club avrebbe emesso una fattura da 2,5 milioni di franchi svizzeri all'indirizzo dell'ex presidente e proprietario Stefano Gilardi.Riguardo a quest'ultimo, l'anno scorso si è registrata una situazione curiosa. Pedro Aldave,per aiutare il club a vincere la Copa Libertadores (). Sfumato l'obiettivo, si è dimesso a maggio 2016 ( LEGGI QUI ). Succedono sempre cose strane, nel Sudamerica del pallone.Twitter: @pippoevai