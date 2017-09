Very disappointed about the decision but never the less I want to thank the players, staff and the fans for their support. Good luck for the future. #cpfc Un post condiviso da Frank de Boer (@frank150570) in data: 11 Set 2017 alle ore 04:48 PDT

Frank de Boer non ci sta e risponde via Instagram all'esonero da parte del Crystal Palace: "Molto deluso dalla decisione della società ma nonostante ciò voglio ringraziare i giocatori, lo staff e i fan per il loro supporto. Buona fortuna per il futuro".