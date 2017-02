Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, nello scorso fine settimana il portiere classe '81 dell'Espanyol Diego Lopez si è recato a Milano per incontrare la dirigenza del Milan e comunicare la sua volontà di restare in Spagna anche dopo il termine del prestito previsto per giugno. Già nella scorsa settimana, il suo procuratore aveva incontrato Galliani per iniziare ad intavolare una trattativa.