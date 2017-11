Jordì Lardin, direttore sportivo dell'Espanyol, ha ammesso che il club rischia di perdere il portiere Pau Lopez. "E' in scadenza 2018 e rinnovare non sarà facile - le parole del dirigente -, perché ha molto mercato. Dice sempre di trovarsi bene qui, quindi proveremo in ogni modo a trattenerlo. Ma onestamente non sarà facile". Lardin ha precisato in ogni caso che la trattativa sul rinnovo dell'estremo difensore classe 1994 non influirà sulle scelte tecniche: "Il club non dirà mai a Quique Sanchez Flores di non far giocare Lopez se non dovesse rinnovare, al momento resta il titolare perché sta dando le giuste garanzie".