La Juventus cerca un ‘numero 12’ di spessore in vista della prossima stagione quando Buffon potrebbe appendere i guantoni al chiodo. Uno dei nomi che circolano in ottica bianconera è quello di Pau Lopez, estremo difensore che va in scadenza a giugno con l’Espanyol. Il ds della squadra catalana Jordi Lardin è stato chiaro circa il futuro dell’ex Tottenham: "Sono due mesi che abbiamo fatto una proposta per il rinnovo e attendiamo ancora una risposta. Dica se vuol restare o meno, non possiamo aspettare in eterno. Abbiamo fatto un'ottima offerta per un giocatore di 23 anni, possiamo trattare ma serve una decisione".