Per questo adesso Michaele Carltonrischiano l’arresto. Ingaggiati un mese fa dali due hanno esordito in campionato sabato scorso, nella gara della prima giornata pareggiata 0-0 in casa contro l’Arema. E subito dopo è esploso il caso.La pratica per la loro regolarizzazione è in ritardo, e il club non è riuscito a accelerarla in tempo per la disputa dell’esordio di stagione.Sicché, come riferiscono le fonti di stampa,. Permesso ottenuto, ma problema per niente risolto. Anzi, è andata a finire che lo si è aggravato. Perché a quel puntoPer la PSA la posizione degli ex del Chelsea rimane quella di, e. Da lì si è scatenato uno scambio di dichiarazioni fra le parti. Per il club ha preso la parola il tecnico Umuh Muchtar, che ha espresso opinioni quantomeno pittoresche.Ergo, bisognerebbe lasciarli in pace senza stare a spaccare il capello in quattro. Ciò che ha reso facilissima la risposta al portavoce dell’Ufficio Immigrazione, mister Agustianur: proprio perché sono due professionisti di levatura internazionale, di due devono essere in regola con le norme sul permesso di lavoro. La vicenda si sta sviluppando in queste ore.E a margine della storia c’è da segnalare una circostanza. Il Persib Bandung è un club caro a Erick Thohir, che da presidente dell’Inter ha voluto fosse costituita una “partnership tecnica” col club nerazzurro. Nel quadro di questa partnership è rientrato un periodo di permanenza alla Pinetina per Djadjang Nurjaman, allenatore proveniente dal club indonesiano. Negli articoli veniva tracciata l’ipotesi che la squadra nerazzurra vada a giocare un’amichevole da quelle parti. Se così non fosse, potrà pur sempre andare il Como, recentemente rilevato dalla signora Essien. Per motivi che rimangono inspiegati.@pippoevai