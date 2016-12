Samuel Eto'o ha parlato ai Globe Soccer Awards dopo aver ricevuto il premio alla carriera e non ha perso occasione per ringraziare Fabio Capello, che gli permise di allenarsi con la prima squadra del Real Madrid quando aveva appena quindici anni: ''Voglio ringraziare tante persone, soprattutto Capello. Non ho avuto la possibilità di farlo in passato e allora lo faccio ora, davanti a tutta questa gente. È grazie a te se la mia famiglia oggi può mangiare e se posso dedicarmi a quello che mi piace di più al mondo, il calcio. Grazie per aver dato questa opportunità a me e alla mia famiglia''.