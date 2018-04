L'attaccante del Konyaspor Samuel Eto'o, intervistato da Jeune Afrique, ha svelato la sua intenzione di diventare Presidente della Repubblica del Camerun: "Non vedo perché non potrei esserlo. Sogno la presidenza del mio Paese proprio come Giulio Cesare sognava con Roma. Avrei undici ministri e sette segretari di Stato, rispettando lo spirito collettivo e adottando uno stile tattico flessibile. Weah? Lui non è un modello per me, semmai sono io ad essere un modello per lui".