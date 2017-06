Per la prima volta nella storia dell'Europeo Under 21, saranno Germania e Spagna a sfidarsi per il titolo di Campione d’Europa Under 21. La Rojita è sin dall’inizio la principale indiziata per la vittoria del torneo e, come ha dimostrato nel match in cui ha eliminato gli Azzurrini, sembra avere tutte le carte in regola per aggiudicarsi l’Europeo per la quinta volta consecutiva. Attenzione però alla Germania che, pur avendo conquistato la finale solo ai rigori contro l’Inghilterra, punta al secondo titolo dopo quello del 2009. Gli esperti di Sisal Matchpoint si schierano con le Furie Rosse, sono infatti Saul e compagni i favoriti per la vittoria, a 1.87. Più difficile l’affermazione tedesca, a 4, il pareggio nei 90 minuti è a 3.55.