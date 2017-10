L’Atalanta vuole prolungare il suo sogno europeo e dopo aver ottenuto 4 punti nei confronti con Everton e Lione – le squadre più pericolose del girone – non dovrebbe avere nessun problema con l’Apollon Limassol. Il segno 1 è infatti a 1.26, si sale a ben 12 volte la posta per la vittoria dei ciprioti, il pareggio è a 5.80. I bergamaschi, dati per spacciati all’inizio, hanno ora ottime possibilità non solo di passare ai sedicesimi, ma anche di vincere il girone. Anche i bookmaker si sono ricreduti e danno i nerazzurri favoriti per il primato nel Gruppo E, a 1.80. Alle loro spalle, il Lione, a 3.50, che si gioca il secondo posto con l’Everton, a 5.