Torna l’Europa League con i sedicesimi di finale e la prima a scendere in campo delle italiana sarà l’Atalanta che, alle 19.00, incontrerà in trasferta l’ostico Borussia Dortmud. Gli undici guidati da Giampiero Gasperini sono chiamati a una prestazione eccellente per cercare di dominare e sopraffare la squadra tedesca, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - una loro affermazione è improbabile e data a 4.30, mentre il pareggio vale 3.80 e la vittoria del Borussia è data a 1.80. Anche gli scommettitori credono in una probabile vittoria della squadra tedesca, tanto che l’82% del gioco è sull’«1».