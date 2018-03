Dopo la due giorni dedicata alla Champions, si torna oggi in campo per l'Europa League. Alle 19 tocca anche alla Lazio, impegnata all'NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev contro la Dinamo. Sfida non facile per gli uomini di Simone Inzaghi, che proveranno a strappare il pass per i quarti di finale dopo il 2-2 dell'Olimpico di una settimana fa e dovranno fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic, nemmeno convocato a causa di un risentimento muscolare.