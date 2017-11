Domani giovedì di Europa League, dove guardare le italiane in tv?



AEK ATENE-MILAN - La gara sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky. Fischio d’inizio alle 19 di giovedì 2 novembre.



APOLLON LIMASSOL-ATALANTA - Sky Sport 3 Sky Calcio 2 (canali 203 e 252 della piattaforma satellitare). Fischio d’inizio alle 19 di giovedì 2 novembre.



LAZIO-NIZZA - Andrà in onda, in diretta e in chiaro, su TV8, giovedì 2 novembre, alle ore 21.05.