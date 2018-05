Stasera tocca alle semifinali di ritorno dell’Europa League. L’1-1 maturato nel match d’andata tra Atletico Madrid e Arsenal ha lasciato totalmente aperta l’opportunità di qualificazione per entrambe le squadre alla finale di Lione. Gli uomini di Simeone sono imbattuti in casa, al “Wanda Metropolitano” di Madrid, da 12 partite consecutive (10 vittorie e 2 pareggi) in tutte le competizioni e sono anche i favoriti in quota con l’«1» a 1,80 su QuiGioco.it, mentre il pareggio si gioca a 3,60 e il successo esterno dei Gunners a 4,73. Un altro dato interessante - si legge in una nota - riguarda i gol subiti in casa, gli spagnoli mantengono la porta inviolata da oltre 1.000 ore di calcio da gennaio, un ennesimo «No Goal» stasera è offerto a 1,79, di contro il «Goal» si gioca a 1,93. Inoltre, l’Arsenal nonostante sia imbattuto nelle ultime 5 partite di EL, ha vinto solo 2 delle ultime 10 trasferte. Detto ciò, il «passaggio turno» degli inglesi in finale è offerto a quota 3,25 su QuiGioco.it, mentre vita più facile hanno gli spagnoli a 1,33.Nell’altra semifinale della serata il Salisburgo ospita l’Olympique Marsiglia alla “Red Bull Arena”. In seguito al 2-0 registrato all’andata in favore della squadra allenata da Rudi Garcia, i francesi sono destinati ad entrare in gara forti di non aver subìto gol nelle ultime 9 trasferte e con un record positivo nelle semifinali europee (2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta). Tuttavia, il fattore campo che prevede l’imbattibilità degli austriaci in casa che regna da 38 partite consecutive dal 2006, appare fondamentale in quota. L’«1» è il segno favorito a 2,10 su QuiGioco.it, di contro il pareggio e il successo esterno del Marsiglia si giocano rispettivamente a 3,61 e 3,55 volte la scommessa.