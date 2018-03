Procede spedita la vendita dei biglietti a Salisburgo per la partita contro la Lazio di giovedì prossimo, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. In Austria sono stati staccati già 29.000 biglietti e ne restano solamente 500 a disposizione per la sfida con i biancocelesti.





AKTUELLER VERKAUFSSTAND: 29.000 Tickets sind für das Rückspiel vs. @OfficialSSLazio in der RBA verkauft! Somit sind noch rund 500 TICKETS für die VERKAUFSPHASE 3 übrig. Wir empfehlen deshalb nicht vor Ort zur RBA zu kommen, sondern schnell online zuzuschlagen. #FCSLAZ pic.twitter.com/JVsziLMNqo — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 28 marzo 2018