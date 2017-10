Dopo la due-giorni di Champions, stasera tocca ad altre tre squadre italiane tenere alta la bandiera tricolore in Europa (League). Alle 19 il Nizza (privo di Cyprien e Seri) degli ex interisti Sneijder e Balotelli riceve la Lazio di Inzaghi, che fa turnover facendo partire dalla panchina de Vrij, Lucas Leiva, Parolo, Luis Alberto e Immobile. Assenti gli infortunati Basta, Lukaku, Wallace, Marusic e Felipe Anderson.



A seguire l'Atalanta gioca a Reggio Emilia contro i ciprioti dell'Apollon Limassol (squalificato Roberge). Indisponibile Toloi, Gasperini non rischia dall'inizio il Papu Gomez.

Il Milan è impegnato a San Siro contro i greci dell'Aek Atene, che devono fare a meno di Chygrynskiy, Cosic e Kone, ma si affidano a due vecchie conoscenze del calcio italiano come Lazaros Christodoulopoulos e l'ex interista Livaja. Senza Conti, Antonelli, Abate e Romagnoli, Montella recupera Kalinic per la panchina e ripropone la coppia d'attacco André Silva-Cutrone. La principale novità è a sinistra, dove Bonaventura fa l'esterno a tutta fascia e Ricardo Rodriguez viene arretrato nella difesa a tre.



PROBABILI FORMAZIONI



Nizza-Lazio (ore 19 in diretta tv su Sky Sport)

NIZZA (3-5-1-1): Cardinale; Marlon, Dante, Le Marchand; Jallet, Koziello, Mendy, Walter, Burner; Sneijder; Balotelli. All. Favre.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic-Savic, Lulic; Nani, Caicedo. All. Inzaghi.

Arbitro: Thompson (Scozia).



Atalanta-Apollon Limassol (ore 21.05 in diretta tv su Sky Sport e Tv8)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Petagna, Ilicic. All. Gasperini.

APOLLON LIMASSOL (4-5-1): Bruno; Pedro, Yuste, Angeli, Jander; Jakolis, Sachetti, Alef, Allan, Sardinero; Maglica. All. Avgousti.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria).



Milan-Aek Atene (ore 21.05 in diretta tv su Sky Sport)

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Calabria, Suso, Locatelli, Calhanoglu, Bonavetura; André Silva, Cutrone. All. Montella.

AEK ATENE (4-2-3-1): Anestis; Bakakis, Vranjes, Johansson, Helder Lopes; Ajdarevic, Galanopoulos; Christodoulopoulos, Simoes, Mantalos; Livaja. All. Jimenez.

Arbitro: Ekberg (Svezia).