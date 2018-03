Al Milan l’ardua impresa di ribaltare il 2 a 0 del match di andata di Europa League con l’Arsenal. Salvo miracoli, i rossoneri sono praticamente con un piede fuori dall’Europa League, devono infatti vincere a Londra contro i Gunners con 2 reti di scarto e il compito sembra fuori portata. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, favorisce gli inglesi, a 2, la vittoria rossonera è proposta a 3.60, stessa quota per il pareggio. Più impietose le quote sul passaggio turno, con la quota rasoterra per l’Arsenal, a 1.06, e l’accesso ai quarti del Milan a 8.20. Per il sogno rimonta dei rossoneri servirebbe un sonoro 0-3, impresa titanica all’Emirates Stadium tanto da essere offerta a ben 46 volte la posta. Difficile anche il risultato dell’andata che porterebbe le squadre in parità, lo 0-2 vale infatti 19.75. Gli scommettitori non credono nel ribaltone Milan, l’85% ha puntato sul segno 1 nel match e il 70% nell’Arsenal ai quarti.