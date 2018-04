La Lazio ha davanti altri 90 minuti con il Salisburgo prima di poter accedere alle semifinali di Europa League. I biancocelesti partono con il vantaggio della gara di andata, vinta per 4 – 2, ma la trasferta si preannuncia insidiosa: gli austriaci infatti sono un osso duro in casa, dove conservano un’imbattibilità fatta di 5 pareggi e ben 17 vittorie. Per la squadra di Inzaghi dunque, non sarà una passeggiata e lo si vede anche dalle quote di Sisal Matchpoint che favoriscono i padroni di casa, a 2.25, con i capitolini proposti a 3 e il pareggio a 3.70. Il 4 a 2 dell’andata dovrebbe però mettere al riparo da sorprese, la semifinale dei biancocelesti è infatti a 1.16, si sale a 5 per quella austriaca. In equilibrio anche le puntate degli scommettitori per il match, il 39% ha scelto il segno 1, il 35% invece crede nella vittoria laziale. Nessun dubbio però su chi conquisterà la semifinale, per il 90% sarà la Lazio. Per qualificarsi, il Salisburgo dovrebbe segnare almeno due goal senza subirne, cosa alquanto complicata quando si ha a che fare con il miglior attacco della Serie A. Immobile e compagni hanno 75 reti all’attivo e nelle ultime 7 partite disputate, solamente in un'occasione hanno segnato meno di due reti. La rete degli ospiti sembra scontata, a 1.22, quota che sale a 3.50 per il goal biancoceleste in entrambi i tempi. Puntando sul finale fotocopia dell’andata, il 4 a 2, si vincerebbe 50 volte la posta, molto più probabile l’1 a 1, a 6.80, o il 2 a 1, a 8.80. Con Scommesse On Demand si può giocare anche sul rigore nel match, eventualità proposta a 3.