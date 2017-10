La Lazio conferma il suo gran momento di forma anche in Europa League: i biancocelesti battono il Nizza in trasferta e si portano a punteggio pieno nel Gruppo K. Biancocelesti sempre più una delle grandi candidate per il trionfo finale: sul tabellone Snai la quota sulla vittoria del trofeo è scesa da 10,00 a 7,50. Ora la squadra di Inzaghi è piazzata come seconda favorita, subito dietro l’Arsenal, che pagherebbe 7,50. Con nove punti in tre partite, appare al sicuro anche il primo posto nel girone, dato a 1,15. Quota da primato anche per l’Atalanta che supera 3-1 in casa l’Apollon Limassol e vola a 7 punti in vetta al Gruppo E: il passaggio del turno davanti a tutti vale 1,60, mentre l’impresa europea si gioca a 20 contro 1. Frenata per il Milan, che pareggia in casa con l’AEK Atene: i rossoneri, però, non dovrebbero avere problemi a qualificarsi ai sedicesimi di finale come primi del Gruppo D, opzione data a 1,08, anche se sale da 7,50 a 10,00 la quota sul trionfo finale.