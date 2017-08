Si parte da un gruppo insidioso, ma dai bookmaker arriva fiducia alla Lazio per la prima fase di Europa League. I biancocelesti giocheranno nel gruppo K insieme al Nizza (che il Napoli ha eliminato dalla Champions), allo Zulte Waregem e al Vitesse e in quota sono favoriti a 1,70 per la vittoria del girone (a 1,08 la qualificazione). Seconda piazza per i francesi, che con Balotelli e Snejder vanno a caccia di un primato offerto a 3,50 e di un passaggio del turno dato a 1,60. Il Vitesse, inserito in quarta fascia, fa meglio del Waregem: gli olandese alla seconda fase pagherebbero 2,75 (a 7,50 il primo posto), i belgi sono a 3,50 per la promozione ai sedicesimi e a 10,00 per la vetta del girone.