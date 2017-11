Serata di Europa League per Atalanta, Lazio e Milan. A scendere in campo per prime, alle 19.00, sono Milan e Atalanta. I rossoneri di Vincenzo Montella fanno visita all’AEK Atene e sono chiamati a vincere per mantenere il primo posto nel gruppo D. L’Atalanta di Gasperini fa visita all’Apollon Limassol e con una vittoria avrebbe l’aritmetica certezza di accedere ai sedicesimi di finale di Europa League. La Lazio alle 21.05 ospiterà il Nizza e con una vittoria sarà aritmeticamente ai sedicesimi di finale.





PROBABILI FORMAZIONI:



AEK Atene-Milan (ore 19.00 Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky)

AEK ATENE (3-4-1-2): Anestis; Vranjes, Tzanetopoulos, Cosic; Bakakis, Johansson, Simoes, Helder Lopes; Lazaros; Livaja, Araujo.

MILAN (3-4-1-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Locatelli, Montolivo, Rodriguez; Calhanoglu; André Silva, Cutrone.



Apollon Limassol-Atalanta (ore 19.00 Sky Sport 3 e Sky Calcio 2)

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale: Joao Pedro, Yuste, Alef, Vasiliou; Sachetti, Allan; Jakolis, Alex, Schembri; Maglica.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Ilicic, Petagna.



Lazio-Nizza - (ore 21.05, andrà in onda in diretta e in chiaro, su TV8 e su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, de Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Murgia, Parolo, Lulic, Lukaku; Nani, Caicedo.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet; Walter, Tameze, Mendy, Lees-Melou; Plea, Balotelli.