Dopo la due-giorni di Champions, stasera torna in campo l'Europa League con quattro squadre italiane impegnato nelle gare d'andata valevoli per i sedicesimi di finale: Atalanta, Milan, Lazio e Napoli.



PROBABILI FORMAZIONI



Borussia Dortmund-Atalanta (ore 19, diretta tv su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2)

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Reus, Weigl, Gotze; Schurrle, Batshuayi, Pulisic. All. Stoger.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Spinazzola; Cristante; Petagna, Ilicic. All. Gasperini.

Arbitro: Stefanski (Polonia).



Ludogorets Razgrad-Milan (ore 19, diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)

LUDOGORETS (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Anicet, Dyakov;; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Swierczok. All. Dimitrov.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Arbitro: Mazic (Serbia).



Steaua Bucarest-Lazio (ore 21.05, diretta tv su Sky Sport 2, Spy Sport 2 e Tv8)

STEAUA (4-2-3-1); Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic; Pintilii, Nedelcu; Tanase, Budescu, Alibec; Gnoheré. All. Dica.

LAZIO (3-5-1-1); Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani; Caicedo. All. Inzaghi.

Arbitro: Aytekin (Germania).



Napoli-RB Lipsia (ore 21.05, diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1).

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. All. Sarri.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Bernardo, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Keita; Poulsen, Werner. All. Hasenhuttl.

Arbitro: Dias (Portogallo).