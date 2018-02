In campionato va come un treno, ma in Europa, quando gioca in trasferta, ha serie difficoltà. La statistica esterna del Napoli nelle competizioni europee, dove ha rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, complica ulteriormente il già difficile compito di ribaltare il ko per 3-1 al San Paolo, rimediato contro i tedeschi del Lipsia. Stasera, nel ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League, servirà un’impresa alla squadra di Sarri, data a 3,80 per il successo nei 90 minuti regolamentari. Un semplice successo non basterà, però, serve almeno uno 0-3, risultato che i quotisti Microgame danno a 55 volte la scommessa. Possibilità resa difficile anche dal fatto che i tedeschi sono sempre andati a segno nelle ultime 12 partite giocate e che un loro gol nella sfida di oggi viaggia a 1,08 appena. Più in generale, i bookmaker li vedono come favoriti nel pronostico sulla partita: la loro vittoria è data a 1,88, il pareggio - che pure li manderebbe agli ottavi - vale 3,70. Ancora più ampio il divario nelle scommesse sul passaggio del turno, dove la qualificazione del Lipsia è data a 1,05 appena e quella del Napoli a 8,00