Giovedì sarà il turno dell'Europa League. Favorite in lavagna Better la Lazio (a 1,55) che ospiterà il Nizza (a 4,95) e l’Atalanta (a 1,65) che sarà impegna in terra cipriota contro Apollon Limassol (a 4,55). In campionato fatica, in Europa League è in testa al suo girone, il colpaccio del Milan in Grecia contro l’Aek Atene è quotato a 2,25, il successo dei greci è a 3,10. Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle partite di Champions ed Europa League e dei vari campionati nazionali ed internazionali.