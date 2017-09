Seconda giornata dei gironi di Europa League e prosegue il cammino dell'Atalanta: dopo il 3-0 rifilato all'Everton all'esordio, i bergamaschi volano in Francia dove alle 21.05 affrontano il Lione. La squadra di Gasperini vuole dare seguito alla vittoria del Mapei Stadium e difendere la testa del gruppo E, per farlo dovrà superare un OL in cerca di riscatto: pareggio nella prima contro l'Apollon Limassol e se tra campionato ed Europa League Depay e compagni hanno dimostrato di trovare facilmente la via del gol, la difesa di contro si è rivelata tutt'altro che imperforabile.



Fischio d'inizio alle 21.05, arbitra il tedesco Siebert: su Calciomercato.com la diretta di Lione-Atalanta.