Nemmeno il ricordo della notte magica di dieci anni fa riesce a spostare l’orientamento degli scommettitori su Lione-Roma, andata degli ottavi in Europa League. Nel 2007 i giallorossi, in Francia, giocarono una delle migliori partite della loro storia, battendo l’Olympique e volando ai quarti di finale della Champions. Questa volta però, complice il momentaccio (prima il ko nel derby di Coppa Italia con la Lazio, poi quello in campionato con il Napoli) i giallorossi riscuotono poco credito al banco delle giocate. Secondo i dati Microgame Group la vittoria dei francesi è favorita a 2,50. Il colpo della Roma è a 2,85, il pareggio a 3,20. Situazione più rosea per i giallorossi nelle scommesse sul passaggio del turno, dove la Roma ai quarti è data a 1,55 e il Lione sale a 2,25.