Dopo le tre gare di ieri, oggi Osmanlispor-Olympiacos (calcio d'inizio alle ore 17 ) apre il programma delle gare valevoli per il ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League . La sfida tra turchi e greci è in bilico, visto che all'andata è terminata 0-0.



Alle 19 è il turno di altre cinque partite: l'Ajax riceve i polacchi del Legia Varsavia, in un altro match che si preannuncia combattutissimo, visto le reti bianche dell'andata. L'Athletic Bilbao va a Cipro, in casa del'APOEL Nicosia, forte della vittoria per 3-2 dell'andata, griffata Aduriz, così come il Besiktas riceve con tranquillità i giustizieri dell'Inter dell'Hapoel Beer Sheva, forte del 3-1 ottenuto in Israele. La Roma ospita all'Olimpico il Villarreal, mentre lo Zenit è chiamato a ribaltare contro l'Anderlecht lo 0-2 patito in Belgio.



Chiudono alle 21.05 le ultime sette gare: oltre alla Fiorentina che ospita il Borussia Monchengladbach, il Copenaghen deve difendere in Danimarca il 2-1 dell'andata contro i bulgari del Ludogorets, mentre tra Genk e Astra è tutto in bilico, visto il 2-2 di Giurgiu. Il Lione non dovrebbe avere problemi con gli olandesi dell'AZ Alkmaar, visto il 4-1 ottenuto in terra francese, così come lo Shakthar deve difendere in Ucraina la vittoria per 1-0 di Vigo contro il Celta. Il Tottenham deve ribaltare in casa lo 0-1 di Gent, mentre allo Sparta Praga serve un miracolo contro i russi del Rostov (andata 0-4).