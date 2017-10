Non solo Atalanta, Lazio e Milan. La terza giornata della fase a gironi di Europa League regala altre importanti sfide ricche di spunti interessanti.



Apre alle 17 la solita Astana che ospita in Kazakistan il Maccabi Tel Aviv. Mentre il Villarreal ospita alle 21.05 lo Slavia Praga per stabilire le gerarchie del girone.



Alle 19 per il girone della Lazio il Vitesse fa visita allo Zulte Waregem per tenere viva la corsa al secondo posto. Lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, primo nel girone L, ma reduce da una sconfitta in campionato ospita il Rosenborg per tenere a distanza la Real Sociedad impegnata in trasferta con i macedoni del Vardar. Ricca di fascino anche la sfida che opporrà a Belgrado la Stella Rossa contro l'Arsenal mentre in ottica classifica diventa fondamentale lo scontro fra l'Athletic Bilbao ancora a secco di vittore con Ostersunds primo a punteggio pieno.



Alle 21.05 nel girone del Milan Austria Vienna affronta il Rijeka per provare a riaprire i discorsi qualificazione mentre nel girone dell'Atalanta Everton e Lione sono chiamati a centrare la prima vittoria stagionale in Europa. L'Hoffenheim ospita il Basaksehir mentre la Dynamo Kiev affronterà in casa lo Young Boys.