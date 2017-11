Oltre agli impegni delle tre formazioni, il quarto turno della fase a gironi di Europa League si apre alle 19 con altre 10 partite. Nel gruppo D, il Rijeka ha la grande opportunità di rimettersi in corsa per la qualificazione in caso di successo contro il fanalino di coda Austria Vienna; nel girone dell'Atalanta, invece, è una sfida da dentro o fuori quella tra Lione ed Everton, con Rooney e compagni che hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi.



Nel gruppo A, lo scontro al vertice tra Slavia Praga e Villarreal offre all'Astana l'opportunità di rimettersi in corsa sul campo del Maccabi Tel Aviv, mentre la Dinamo Kiev può ipotecare il passaggio del turno vincendo in Svizzera contro lo Young Boys. Basksehir-Hoffenheim è a tutti gli effetti uno spareggio nel gruppo C, alla luce anche dello scontro diretto tra le prime due della classe, Ludogorets e Braga. Impegno casalingo per la Lokomotiv Mosca contro lo Sheriff Tiraspol, mentre il Copenaghen osputa lo Zilina.



Per quanto riguarda il programma delle 21.05, l'Arsenal ha nel mirino i 3 punti per qualificarsi ai sedicesimi con due turni di anticipo, mentre il Colonia cerca i primi punti contro il Bate Borisov. Trasferta portoghese per il Marsiglia di Rudi Garcia, mentre l'Athletic Bilbao non può più concedersi errori contro l'Ostersunds. Dopo aver perso la vetta della classifica nel campionato russo, lo Zenit San Pietroburgo di Mancini va alla caccia del pass nella trasferta sul campo del Rosenborg, mentre la Real Sociedad attende in Spagna il Vardar.