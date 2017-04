Ha faticato per passare il turno ma alla fine ha conquistato l’accesso alla semifinale e ora è il favorito dei bookmaker. Il Manchester United supera l’Anderlecht ai supplementari nella sfida dell’Old Trafford e si piazza in cima al tabellone scommesse sul vincitore dell’Europa League: si punta a 1,95 sul trionfo di José Mourinho. Faticosa la via per la semifinale anche per il Lione, che solo ai rigori ha superato il Besiktas: sui francesi si scommette a 3,50 secondo Snai. Chiudono il pronostico il Celta Vigo e l’Ajax, entrambe piazzate a 6,50.