Il Milan prova a rialzare la testa dopo le delusioni in campionato: torna l'Europa League e a San Siro arriva l'AEK Atene per la terza giornata dei gironi (fischio d'inizio ore 20.45). Percorso netto finora quello dei rossoneri in Europa: hanno sempre vinto fin dai preliminari e nella fase a gironi ha messo a segno 8 gol in due partite, una vittoria e un pareggio invece per i greci nel girone. Bilancio favorevole al Milan (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), ma la squadra di Montella si presenta alla sfida con tante defezioni in difesa: out Abate, Romagnoli e Zapata, il tecnico però recupera Kalinic in attacco. Arbitra lo svedese Andreas Ekberg, che ha arbitrato due volte squadre italiane: nel 2015 la Sampdoria perse 4-0 con il Vojvodina Novi Sad a Genova, nella scorsa stagione invece il Sassuolo fece 1-1 con il Licerna nell'andata del terzo turno preliminare.



Fischio d'inizio alle 20.45



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Calabria, Suso, Locatelli, Calhanoglu, Bonaventura; Cutrone, André Silva.



AEK Atene: Anestis; Vranjes, Tzanetopoulos, Bakakis; Simoes, Johansson; Lopes, Mantalos, Galo; Livaja, Christodoulopoulos.