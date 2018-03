Sarà la prova del nove dopo quasi tre mesi di costante ascesa, e per quotisti e scommettitori il Milan ha ottime possibilità di passare anche l’esame Arsenal. Le previsioni per la prima parte della sfida, valida per gli ottavi di Europa League, sorridono a Gattuso e i suoi: sul tabellone Microgame la vittoria a San Siro è data a 2,05 ed è stata scelta addirittura nell’82% delle giocate. Segno di fiducia evidente dopo sei vittorie consecutive tra campionato e coppe e un’imbattibilità che ormai dura dallo scorso dicembre. Viceversa, per la squadra di Wenger non è un buon periodo, visti i quattro ko consecutivi incassati tra Premier, Europa League e coppa di lega, tra cui le due pesanti sconfitte contro il Manchester City. Normale, dunque, che il «2» dell’Arsenal valga 3,50 (con appena l’8% di preferenze), poco più in alto del pareggio, offerto a 3,45 (10%). Gli ultimi quattro scontri diretti sono finiti in No Goal e un’altra partita con almeno una delle due squadre a zeri reti vale 2,05.