Situazione agli opposti in Europa per Milan e Napoli. I rossoneri hanno un piede negli ottavi dopo il 3-0 in Bulgaria contro il Ludogorets. Un’altra vittoria (sarebbe la quarta di fila) vale 1,50, a 4,50 il pareggio e a 6,25 il successo degli ospiti. Il Napoli, invece, ha bisogno di un’impresa dopo aver perso per 3-1 in casa con il Lipsia. Vincere è una possibilità a 4,50, passare il turno (e quindi chiudere almeno con un 2-0) fa salire la quota a 9,00.