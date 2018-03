Il Milan crolla, la Lazio spreca. L’andata degli ottavi di Europa League lascia l’amaro in bocca alle squadre italiane e dopo la serata no arriva anche la sonora bocciatura nelle scommesse sul passaggio del turno. Le previsioni più fosche sono ovviamente per il Milan, chiamato all’impresa dopo lo 0-2 di ieri contro l’Arsenal: sul tabellone Snai, la rimonta all’Emirates Stadium si gioca a 6 volte la posta, con i Gunners che invece volano a 1,10. Si complica notevolmente anche il cammino della Lazio, che ha chiuso sul 2-2 la prima sfida con la Dynamo Kiev. In Ucraina, la settimana prossima, la squadra di Inzaghi sarà obbligata a vincere (o pareggiare almeno per 3-3), vincolo che porta a 2,00 la quota sulla promozione ai quarti. Per i biancoblù, invece, l’offerta è a 1,72