Archiviata la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il cammino europeo del Napoli capoclassifica in Serie A riparte dai sedicesimi di Europa League. Sulla strada dei ragazzi di Sarri un avversario di tutto rispetto, l'RB Lipsia a sua volta "retrocesso" dalla massima competizione europea.



Questo è il primo confronto ufficiale tra Napoli e RB Lipsia. Il Napoli ha però già giocato a Lipsia, contro la Lokomotive: nella Coppa UEFA 1988/89, proprio ai sedicesimi di finale. Pareggio 1-1 in Germania, vittoria 2-0 in casa, gli azzurri alzarono poi la coppa. Sono 22 i precedenti per il Napoli con club tedeschi in competizioni europee: per i partenopei sette vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. In confronti ad eliminazione diretta (o finali), il Napoli ha passato il turno (o vinto il titolo) sei volte su nove contro squadre tedesche.

Il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi di Europa League tre volte su cinque, inclusa l’ultima partecipazione (stagione 2015/16, contro il Villarreal). Il Napoli non pareggia in competizioni europee da 11 partite (5V, 6P) ed in questa striscia ha sempre trovato la via del gol (19).



L'RB Lipsia, alla prima partecipazione alle coppe europee, accede alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League essendosi classificato terzo nel girone G della Champions League con sette punti. I tedeschi hanno subito gol in tutte le sei gare giocate in Champions (11 in totale), ma hanno anche trovato la rete in cinque partite su sei (10 le marcature complessive). Solo quattro squadre (Juve, Barcellona, Liverpool e Man City) hanno concesso agli avversari meno tiri del Lipsia (60) nella fase a gironi della Champions League 2017/18. Il RB Lipsia è stata anche la seconda squadra per palle recuperate (440) nella Champions League 2017/18, alle spalle del solo CSKA Mosca (445).