Dopo la bella vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in Serie A, torna oggi in campo la Lazio di SImone Inzaghi, che alle 19 fa visita al Nizza di Lucien Favre, nella gara valida per la terza giornata dei gruppi di Europa League. Biancocelesti e rossoneri guidano la classifica del Gruppo K, a quota sei punti, dopo le vittorie contro Vitesse e Zulte Waregem, ma i francesi sono messi meglio dal punto di vista della differenza reti (7 a 3): i capitolini hanno dimostrato di poter vincere ovunque e contro chiunque in questa stagione, dunque l'obiettivo saranno i tre punti, per la qualificazione quasi aritmetica e il primo posto.



LE STATISTICHE E I PRECEDENTI - I francesi solo 14esimi in campionato ma in casa la squadra ha mancato l'appuntamento con il gol nel 2017 solo 3 volte. Lazio che arriva da 4 vittorie di fila in match ufficiali: la squadra ha perso una sola gara negli ultimi 13 match di UEL. Primo incontro tra Nizza e Lazio in competizioni europee: i biancocelesti sono rimasti imbattuti nelle ultime due gare giocate contro squadre francesi (una vittoria e un pareggio contro il Saint-Étienne), dopo quattro gare senza vittorie (1N, 3P). Contro una squadra francese la Lazio ha trovato la sua peggior sconfitta in competizioni europee: il 6-0 esterno contro il Lens in Coppa UEFA nel novembre ’77. Il Nizza ha sempre perso contro le squadre italiane in competizioni europee, senza mai riuscire a segnare (nove i gol subiti): le doppie sfide con la Fiorentina nel 1967 in Coppa delle Fiere e contro il Napoli quest’anno nella fase preliminare di Champions League. La Lazio è imbattuta nei gironi di Europa League da 24 partite (14V, 10N), il Nizza ha segnato otto gol nelle ultime due partite giocate in competizioni europee, tante quante nelle precedenti 10 (inclusi turni preliminari). Balotelli non ha mai segnato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Marlon, Dante, Le Marchand, Jallet; Mendy, Walter; Lees-Melou, Sneijder, Burner; Balotelli.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic, Lulic; Nani, Caicedo.