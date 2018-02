Le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si giocheranno nel pomeriggio saranno all’insegna dell’ottimismo per le squadre italiane, almeno per il bookmaker Stanleybet, come si legge in una nota: nonostante le sconfitte subite in trasferta, Lazio e Atalanta sognano il ribaltone partendo favorite nei pronostici, mentre il Milan ha già la qualificazione in tasca e nel match di stasera avrà un’altra occasione per dimostrare di aver ormai definitivamente messo alle spalle le cattive prestazioni d’inizio stagione. L’unica squadra per cui la qualificazione è molto complicata è il Napoli, con il pesante passivo di 3 a 1 subito in casa ad opera del Lipsia che si presenta come un ostacolo quasi insormontabile. Passando alle quote, per Stanleybet la Lazio parte favorita a 1.30 contro l’alto 11.00 per lo Steaua Bucarest, con il pareggio che eliminerebbe i biancocelesti a causa dell’1 a 0 subito in Romania bancato ad un altrettanto alto 5.00. L’Atalanta, invece, cercherà di ribaltare la spettacolare sconfitta per 3 a 2 subita a Dortmund iniziando il match con un leggero vantaggio nelle quote a 2.35 sul 2.85 per il Borussia, pari piazzato a 3.50. Il Milan, come detto, è praticamente già agli ottavi grazie al 3 a 0 inflitto al Ludogorets in casa dei bulgari e un’ennesima affermazione dei rossoneri di Gattuso è data su www.stanleybet.it a solo 1.47, mentre il successo degli ospiti è dato a 6.65, la X a 4.35 e lo 0 a 3 che riequilibrerebbe la situazione addirittura a 115.00. Infine, il Napoli: l’impresa dei partenopei è difficile ma non impossibile, anche se per Stanleybet è più probabile il successo interno del Lipsia a 1.70 contro il 4.70 per gli azzurri, mentre il pareggio è piazzato a 3.85. Puntare sullo 0 a 3 che qualificherebbe direttamente il Napoli pagherebbe 72.00 volte la posta giocata, mentre l’1 a 3 che prolungherebbe il match ai supplementare e agli eventuali rigori è bancato a 39.00.