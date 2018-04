ll match di ritorno dei quarti di finale di Europa League appare come una formalità per l’Arsenal contro il Cska Mosca. Reduci dal 4 a 1 dell’andata, i Gunners sono nettamente favoriti sia per il match, vincenti a 2, che per il passaggio turno, a 1.03. Vale 11 il ribaltone dei russi. In discesa anche l’Atletico Madrid che va a Lisbona per il ritorno con lo Sporting CP, dopo il 2 a 0 del primo round. Colchoneros sicuri in semifinale, a 1.02 contro il 12 dei portoghesi. Gara incertissima quella tra l’Olympique Marsiglia e il Lipsia, i francesi devono recuperare l’1 a 0 dell’andata e sono favoriti per il ritorno, seppur di pochissimo: il segno 1 è a 2.27, la vittoria ospite a 2.98. I tedeschi sono però a un passo dalla semifinale, offerta a 1.27 sul tabellone Sisal Matchpoint.