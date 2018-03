Non ha mai perso in questa edizione di Europa League, ed è riuscito a battere avversari ben più blasonati come Marsiglia e Borussia Dortmund. Per i bookmaker, però, il Salisburgo potrebbe fermarsi contro la Lazio: dopo i sorteggi per i quarti di finale, le scommesse sul passaggio del turno premiano i biancocelesti, favoriti a 1,50 sul tabellone 888sport.it. La promozione in semifinale degli austriaci, invece, è data a 2,50 e anche per la prima parte della sfida (in programma all'Olimpico) la squadra di Rose è costretta a inseguire. L'«1» della Lazio nella partita del 5 aprile si gioca a 1,75; per il pareggio si sale a 3,75, il «2» pagherebbe 4,70.