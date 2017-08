Ancora novanta minuti, poi saranno gironi di Europa League: torna in campo il Milan, impegnato questa sera a Skopje contro lo Shkendija nel ritorno dei playoff. Forte del 6-0 dell'andata a San Siro, caratterizzata dalle doppiette di André Silva e Montolivo, Montella lascia a casa tanti big come Conti, Gianluigi Donnarumma, Montolivo Musacchio e Rodriguez e convoca diversi giovani per la trasferta in Macedonia, ultimo step per ufficializzare la presenza dei rossoneri nell'urna dalla quale venerdì 25 agosto saranno estratti i gruppi per la fase a gironi. Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Shkendija-Milan.