L’impresa è difficile, ma il Salisburgo può provarci in ragione delle statistiche. La squadra austriaca affronta di nuovo l’Olympique Marsiglia nella semifinale di ritorno in Europa League, dopo aver perso 2-0 all’andata, giocata in Francia. I biancorossi possono contare su un ottimo rendimento nelle partite interne: non perdono in casa dal 2016 e da allora, in 36 gare davanti al proprio pubblico, hanno vinto per ben 32 volte. Dunque, il pronostico per la partita di domani è a loro favore: la vittoria austriaca si gioca a 2,05 sul tabellone Microgame. Di contro, l’Olympique non ha un buon ritmo in trasferta: nelle gare esterne di Europa League, quest’anno ha ottenuto un solo successo, un pareggio ed è stato battuto quattro volte. Il blitz della squadra di Garcia è dato a 3,40, ma per passare il turno ai francesi basta anche un pareggio, offerto a 3,55. Il Marsiglia, dunque, è favorito nelle scommesse sul passaggio del turno: l’accesso alla finale viaggia a 1,12, il ribaltone del Salisburgo arriva invece a 5,25. Del resto, il primo risultato utile ai biancorossi è un 3-0, offerto alla difficile quota di 18 volte la scommessa.