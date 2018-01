Si disputerà in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio l’11esima edizione degli Europei di calcio a 5. Saranno dodici le nazionali che parteciperanno e saranno divise in 4 gironi da 3 squadre. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due nazionali di ogni girone e ci sarà la fase dell’eliminazione diretta. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica - si legge in una nota - quoterà tutte le partite degli Europei. I campioni in carica della Spagna, che questo torneo l’hanno vinto ben sette volte, partiranno con i favori del pronostico, la vittoria finale delle Furie Rosse è quotata a 2,40. A seguire la Russia (a 4,00), campione nel 1999 e ben 5 volte seconda. Attenzione al Portogallo quotato a 6,00, secondo nel 2010 per mano della Spagna. Subito dopo troviamo il Kazakistan, quotato a 8,00, che nel 2016 a Belgrado ha eliminato l’Italia ai quarti di finale. Il successo finale degli azzurri del tecnico Menichelli è quotato a 8,50. L’Italia ha vinto questa competizione 2 volte: nel 2003 e nel 2014. Vale 15 volte la posta giocata il gradino più alto del podio per l’Ucraina che ha perso in finale nel 2001 e nel 2003 rispettivamente contro Spagna e Italia. Il trionfo dell’Azerbaigian, che come miglior risultato ha ottenuto il quarto posto nel 2010, è quotato a 22,00. La la Slovenia, che punterà sull’esperienza di Igor Osredkar e Kristjan Cujec e sull’apporto di Nejc Hozjan in forza al Montesilvano, e la Serbia, che si appoggerà al blocco dell’Ekonomac, sono quotate a 40,00 per la vittoria del torneo. Le outsider in lavagna Better sono la Romania e la Francia che valgono 100 volte la posta giocata e la Polonia che è quotata a 150,00